Мухтар Аблязов: беглого банкира будут судить в Казахстане 17 марта заочно

Бывшего главу «БТА банка» Мухтара Аблязова и его сообщников, имевших отношение к хищению, 17 марта 2017 года будут судить в Казахстане. Следствие закончилось, а предварительные слушанья пройдут в Алматы в специализированном суде. Заседание будет открытым, на русском языке, и любой желающий, бывший вкладчик банка, сможет присутствовать на нем.

Ущерб, который Аблязов и его преступная группировка нанесли вкладчикам банка, огромен – 7,5 миллиардов рублей. Эти деньги были не только украдены топ-менеджером банка и тремя его подельниками, но и «отмыты», легализованы и использованы не с той целью. Все фигуранты дела злоупотребляли своим служебными полномочиями: Садыков, Аблязов, Жаримбетов и Мамеш создали кредитную организацию не для того, чтоб деньги казахов работали на вкладчиков и на них, а для того, чтоб поскорее забрать деньги населения и исчезнуть. Банкира долго не могли поймать, поскольку у него есть гражданство Франции. Страна отказалась его экстрагировать: у Франции нет с Казахстаном соглашений о выдаче преступников.

Обманутых вкладчиков огорчит только одно: самого господина Аблязова на суде не будет, точнее — его осудят, но заочно. Где искать олигарха – неизвестно, Франция его не выдаст, обвинительный акт выдали на руки адвокату беглого банкира. Банкир уклоняется и от дачи показаний против себя, и от судебного процесса, скрываясь от правосудия.