Один из бывших руководителей Татфондбанка арестован сроком на 2 месяца

В расследовании истории Татфондбанка новый поворот. Суд вынес постановление об аресте одного из бывших правителей ТФБ Вадима Мерзлякова. Следствие подозревает бывшего управленца в хищении финансовых средств банка с целью мошенничества.

Мерзляков был заместителем главы правления кредитной организации и имел доступ практически ко всем важным документам по делу Татфондбанка. Следствие настояло на его аресте, мотивируя это тем, что он якобы мог уничтожить некоторую документацию по делу, тем самым лишив следствия доказательств о собственной причастности. Кроме того, Мерзляков мог скрыться или оказать влияние на других сотрудников ТФБ, замешанных в расследовании дела.

Судья ходатайство следователя удовлетворил и арестовал Мерзлякова сроком почти на два месяца. Таким образом, он пробудет под стражей до второго апреля текущего года.

Напомним, что в отношении бывшего руководства Татфондбанка было начато расследование после того как в декабре прошлого года ТФБ столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Вскоре следствие заявило, что рассматривается версия о причастности к проблемам банка его руководства, которое могло проводить мошеннические схемы с банковскими финансовыми активами.

В январе новая администрация ТФБ заявила, что задолженность перед клиентами банка погашена на более чем 90%.