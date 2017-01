Основатели MoneyMan вошли в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России

Сооснователи сервиса онлайн-кредитования MoneyMan и финтех компании IDFinance Борис Батин и Александр Дунаев вошли в рейтинг «Самые успешные молодые бизнесмены России 2016» по версии издания «Секрет Фирмы».

Согласно результатам рейтинга стоимость IDFinance увеличилась в 3 раза за 2016 год. Это позволило сооснователям компании улучшить свои позиции. Борис и Александр поднялись с 20 и 21 мест в списке 2015 года до 12 и 13 места в 2016 году соответственно. Одно из крупнейших изданий Восточной Европы о предпринимательстве и инновациях Secretmag составляет ежегодный рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России. Все участники исследования моложе 40 лет. Поэтому рейтинг Secretmag часто сравнивают с 30 under 30 от Forbes. Каждый из участников списка является основателем своего бизнеса. Редакция не включала в список успешных инвесторов. Главный критерий для определения места в рейтинге — стоимость доли предпринимателя в созданной им компании. Помимо основателей IDFinance в рейтинг также вошли такие известные молодые бизнесмены, как Павел Дуров (Telegram), Пётр Кутис (One Two Trip) и Иван Цыбаев (Trucker Path). Рейтинг размещен на сайте Secretmag.