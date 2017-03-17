Почетный президент букмекерской компании «Лига ставок» Олег Журавский умер

Главный борец за легализацию букмекерского дела и ставок в РФ Олег Журавский умер 16 марта в 48 лет. О причинах смерти основателя компания «Лига ставок» на сайте не сообщает. Перечисляются заслуги покойного, главной из которой является легальная возможность всех азартных людей ставить и выигрывать.

Пресс-служба «Лиги ставок» отмечает, что весь букмекерский бизнес понес потерю, которую трудно будет восполнить людьми, подобными Олегу Журавскому. Реально он один построил и поставил на ноги весь букмекерский бизнес России. Для этого мало быть только азартным: нужно иметь еще и смелость, решительность, желание покорить Удачу, написать историю букмекерского дела стран, где раньше играли только в лотерею. Олег Журавский до последнего дня работал, разрабатывал инициативные проекты компании и проверял качество предоставляемых услуг. Помимо этого Олег Анатольевич не забывал о благотворительности и адресной помощи спортсменам, которые гарантированно могли выиграть.

Всю свою недолгую, но яркую жизнь Олег Журавский был уверен: можно не нарушив закон выиграть на ставках. Например, грядет ЧМ-2018, и можно вполне легально сделать ставку и выиграть совершенно легально. Главное, чтоб букмекер умело ориентировался в правовом поле, знал правила налогообложения в случае выигрыша и правильно умел идентифицировать иностранных игроков. Так же можно сделать ставки на Шотландию и ее независимость, но придется ждать 2020 года, чтоб ставка сработала. Референдум, второй по счету, может вообще не состояться, и на это тоже делают ставки.