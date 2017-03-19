«Правда или действие»: на Сахалине из продаж изъяли жвачку, на обертке которой содержались призывы к смерти

Жевательная резинка «Правда или действие» массово изымается дистрибьютором на Сахалине. Производитель вынужден был отозвать реализацию своего товара после соответствующего вердикта Министерства торговли.

Производитель жевательной резинки «Five» вынужден изъять из продаж крупную партию своей продукции – жвачек, на обертках которых детям предлагается сыграть в «Правду или действие». Поводом для соответствующего решения стало постановление Министерства торговли. В свою очередь, в торговом ведомстве таким способом отреагировали на тревогу обеспокоенных родителей.

Родители подростков на Сахалине встревожились после того, как обнаружили на обертках жвачек призывы к самоубийствам. Производитель предлагает потребителям, которыми в большинстве случаев являются дети и подростки, выполнить задание, написанное на обертке. Суть заключается в том, чтобы подросток опубликовал в соц. сети соответствующий пост с хэштегом. Однако прежде ему предлагается выполнить опасное задание.

В качестве примера приводим задания следующего содержания: «сделать селфи на крыше самого высокого в городе здания» или «написать в социальной сети, чтобы ты хотел сделать, прежде чем умрешь». Такие призывы родители посчитали слишком опасными и пожаловались в соответствующие органы.

В настоящий момент из продаж уже изъяты крупные партии продукта. К текущему дню опечатаны уже более 15 тысяч пачек жвачки, что составляет больше 90% от общего объема производимой продукции. Дистрибьюторы предложили сбытчикам товара компенсацию за изъятую жевательную резинку в качестве денег или другого товара.