Предприниматели Ставрополья теперь совершают таможенные операции дистанционно с помощью Сбербанка

С начала запуска услуги «Таможенные платежи и сервисы» клиенты Ставропольского отделения ПАО Сбербанк совершили с ее помощью уже более 700 операций на общую сумму 150 млн. рублей.

Предоставлять этот сервис клиентам Сбербанк в регионе начал менее месяца назад – в декабре 2016 года. Он позволяет предпринимателям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, оперативно заполнять, подписывать и передавать документы в Федеральную таможенную службу Российской Федерации, производить их оплату через интернет-банкинг для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн» со счетов, уже открытых в банке, без наложения дополнительных ограничений на порядок доступа к этим счетам. – В числе главных преимуществ этой услуги – быстрота и удобство. А это то, что сегодня больше всего ценят наши клиенты. Для них важно минимизировать финансовые и временные затраты. И если раньше они уходили в том числе на совершение таможенных операций, то с помощью современных банковских инструментов этот процесс стал значительно проще, – отметил управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко.

Пресс-центр Ставропольского отделения ПАО Сбербанк, (8652)308717