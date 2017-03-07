Птичий грипп в Подмосковье в 2017 году: придется ли забивать кур в Сергиевом Посаде?

Подмосковье бьет тревогу, а Сергиев посад забивает кур: в область вернулся грипп, о котором начали забывать. Людей в этом году третировал гонконгский грипп, который сошел на нет, но вдруг стало известно, что 6 марта заболела гриппом вся птица на птицефабрике Смена». Куры буду забиты и уничтожены.

Представитель «Роспотребнадзора» заявила, что птицу в случае заболевания будут утилизировать, даже неся убытки. Предприятие останется без 250 тыс. кур, вывозить их тушки на уничтожения сотрудники будут под надзором полиции, но и это не исключает в области эпидемии птичьего гриппа. Источником заражения птицы именно птицефабрика «Смена» стала потому, что там царит антисанитария. Об этом заявили чиновник от ветеринарных служб Максим Ерза. Санитарный пропускник на предприятии сломался, душ работники птицефабрики не принимают перед контактом с курами, одежду тоже не меняют. Скорее всего работники принесли извне вирус и заразили кур. Еще один очаг – хозяйство «Орловское», где выводятся племенные куры. Но там птицу отправили на карантин, а свою продукцию из магазинов отозвали. «Орловское» не работает ни с одной из сетей супермаркетов.

Супермаркетам, где отоваривается большинство жителей Москвы и Подмосковья, не придется страдать от нехватки курятины. Поставщики сетей вроде «Дикси» и «Ашан» живут в соседних областях. Финансово пострадают предприятие «Смена», которая у себя допустила ситуацию и частные дворовые хозяйства. Хозяев домашних кур информируют, как вести себя в случае заболевания, как уничтожать павшую птицу и почему нельзя заниматься самолечением. Штамм вируса А(H5N1) отличается высокой летальностью и поражением многих внутренних органов. Заражение происходит не только от контакта с павшей птицей, но и при употреблении яиц и мяса при плохой прожарке. Помет больных птиц может заразить водоемы и даже лужи.