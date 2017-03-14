«Пятерочка» акции: какие продукты нужно обязательно включить в список покупок?

Маркетологи уверены, что спонтанные покупки – двигатель торговли в РФ. Россияне сначала на эмоциях гребут все подряд, а потом плачут, что нет денег. Но акции магазина «Пятерочка» 14-20 марта помогут спланировать потребительскую корзину, написать на эту неделю список покупок и не купить ничего ненужного.

Сеть «Пятерочка» активно расширяется: продукты в ней всегда свежие, акции то и дело предлагают подешевле самые нужные товары, сами магазины находятся в шаговой доступности. Каждый микрорайон хочет обзавестись своей «Пятерочкой», и Юбилейный микрорайон в Краснодаре – не исключение: 200-ый по счету магазин будет обслуживать дома по ул. 70 лет Октября. И хотя заранее поздравлять не принято, милым дамам 7 марта в преддверии праздника клоуны раздавали цветы, а с детьми на открытии играли аниматоры. Российского производителя «Пятерочка» жалует, но кубанские продукты она пока покупает неохотно: из 90% продукции российского производства лишь 30% делается на кубанских предприятиях, эту оплошность будут исправлять, заключая новые договора.

Каждую неделю «Пятерочка» объявляет скидки на товары по разным направлениям. В скидочные каталоги могут попасть от 30 до 100 наименований товаров, за которые надо платить на 10% меньше, эти скидки реальные и не являются «черными технологиями». Для пенсионеров действует скидка на любой товар, но чтоб платить меньше на 10% — нужно попасть в магазин в понедельник и успеть с 9:00 до 13:00. Даже в кризис можно и нужно экономить, и при этом есть только самое свежее и полезное.