Кремлю заявил, что Россия не закрывала конфетную фабрику «Roshen» в Липецке, она никому не мешала. Решение прекратить производство принадлежит Украине и главе соседнего государства Петру Порошенко. Пресс-секретарь Кремля так же подчеркнул, что на фабрике велась работа, которая могла продолжаться, но акционеры решили иначе.

Остановка производства в Липецке приведет к сокращениям, безработице и прочим неприятным вещам, которые сопутствуют банкротству. К апрелю текущего года фабрика будет законсервирована. Компания сообщила, что закрыть производство на территории РФ ее заставил ряд политических и экономических проблем. Основная причина в том, что вот уже третий год концерн «Roshen» является «яблоком раздора» в Украине. Президент и гарант Конституции Украины не имеет права параллельно заниматься бизнесом, потому еще во время предвыборных дебатов Петр Порошенко обещал продать концерн и даже нанял две инвестиционные компании. Но «Roshen» не поменял хозяина по сей день: его не хотят покупать. Он работает в Украине, в Венгрии, в Литве, а до вчерашнего дня – в России. Порошенко передал свои активы в «слепой траст», который должен сам найти покупателя для фабрики.

Гендиректор «Липецкой кондитерской фабрики» не хочет увольнять 700 человек, но обстоятельства вынуждает. Олег Казаков заявил, что сотрудники, работая на украинца, получали приличную для России зарплату. Сырье, которое было закуплено ранее, будет выработано, а потом три производственные площадки в селах закроют. Конфликт между двумя братскими государствами обострялся, производство падало, а взаимные санкции и вовсе сделали предприятие не рентабельным. Работникам придется довольствоваться выходным пособием на первое время.