«Сбербанк Лизинг» стал партнером АВТОВАЗа по корпоративным продажам

АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «АВТОВАЗ» заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого клиенты получат предложения по выгодному приобретению в лизинг легковых и коммерческих автомобилей модельного ряда LADA.

Автомобили LADA востребованы как среди крупных государственных заказчиков, так и в сегменте микро и малого бизнеса. Практичные седаны Granta и Vesta используются в качестве разъездных автомобилей для сотрудников и торговых представителей, а коммерческие автомобили Largus оптимальны для доставки небольших партий продукции.

Специальные предложения позволяют приобрести автомобиль в лизинг на максимально выгодных условиях. Например, воспользовавшись продуктом «Экспресс», предприниматель может получить автомобиль LADA Granta в лизинг на 3 года с ежемесячным платежом всего в 7 719 рублей. В случае приобретения на аналогичных условиях LADA Largus платеж составит менее 10 500 рублей.

Также «Сбербанк Лизинг» предлагает приобрести автомобили LADA по продукту «Простое решение», ключевой особенностью которого является исключение из комплекта документов данных по финансовой отчетности заявителя – рассмотрение заявки на предоставление автомобилей в лизинг происходит без данных бухгалтерского баланса, отчетах о финансовых результатах и налоговой декларации компании-заявителя.

Полную информацию о приобретении легковых и коммерческих автомобилей LADA через «Сбербанк Лизинг» можно узнать во всех дилерских центрах «АВТОВАЗ», в офисах «Сбербанк Лизинг» и в отделениях Сбербанка, обслуживающих корпоративных клиентов.