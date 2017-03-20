Сбербанк назван лучшим банком в России по версии журнала Global Finance

Журнал Global Finance назвал Сбербанк лучшим банком в России по результатам исследования лучших банков Центральной и Восточной Европы. Данное ежегодное исследование проводится уже в 24-й раз, детальный список лучших банков появится на страницах майского выпуска журнала.

Победители выбирались в более чем 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы. В майском выпуске также будут отражены результаты рейтинга лучших региональных банков США и лучших мировых банков по регионам. Общемировых победителей объявят летом, а их список будет опубликован в октябрьском номере. Лауреатами награды в этом году являются те банки, которые качественно обслуживают своих клиентов в непростых рыночных условиях и демонстрируют наилучшие результаты, закладывая основу для будущего успеха.

Редакторы Global Finance составляют список лучших банков после консультаций с корпоративными финансовыми директорами, банкирами и аналитиками по всему миру. В своем анализе Global Finance принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. Кроме того, учитывается мнение пула корпоративных читателей журнала с целью повышения точности и релевантности результатов исследования. Банкам предлагается предоставить данные в обоснование правомерности их участия в рейтинге. В числе объективных критериев: рост активов, прибыльность, география деятельности, стратегические взаимоотношения, развитие новых направлений бизнеса и инновационных продуктов.

Субъективные критерии также рассматриваются и включают мнения аналитиков по рынкам акций, кредитно-рейтинговых аналитиков, банковских консультантов и других профессионалов отрасли.

«В этом году лауреатами названы банки, которые сочетают в своей деятельности качественное обслуживание и отличные бизнес-результаты, — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. — Наш опыт показывает, что финансовые показатели напрямую зависят от качества сервиса. Подчеркну, что клиентоцентричность всегда является для нас ключевым приоритетом».

«Ежегодную награду Global Finance получают финансовые институты, ориентированные на предоставление своим клиентам сервиса и продуктов, которые удовлетворяют индивидуальные клиентские запросы, — подчёркивает издатель журнала Global Finance Жозеф Джиаррапуто. — Эти банки вполне могут не иметь долгой истории и не быть самыми большими по размеру, но их активная позиция и способность к адаптации выделяют их на фоне остальных в своей области».