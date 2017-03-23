«Спурт банк», последние новости: 25 марта объявлен дополнительным выходным, ограничения по выдаче наличных до сих пор не сняты

Руководство «Спурт банка» продлило режим ограничения на выдачу наличных средств. На сегодняшний день в кассах банка по-прежнему выдают не более 50 тысяч рублей в одни руки.

В руководстве финансовой организации объяснили, что вынужденные меры – ограничение на снятие наличных средств – связаны с серьезным оттоком финансовых средств. В банк по-прежнему поступает слишком много заявлений о снятии наличных. В свою очередь, желание клиентов забрать свои вклады связано, скорее всего, с информационной кампанией, которая развернулась вокруг «Спурт банка».

Вместе с тем, банк продолжает вводить дополнительные выходные дни. Грядущая суббота, 25 марта, объявлен выходным. Такая информация значится на официальном портале банковской организации. Похоже, руководство банка пытается таким образом, сохранить как можно больше активных средств.

Ранее представители банковского учреждения в ходе беседы с журналистами сообщили, что ограничения по выдаче наличных введены до двадцатого марта включительно. Однако клиенты сообщают, что они действуют до сих пор.

Также ранее в Центробанке заявили, что ЦБ не будет помогать «Спурт банку» с его проблемами. Информационная атака на банк началась, когда поутихли новости о другой казанской организации – «Татфондбанке». В самом «Спурте» отрицают факт кризиса и призывают клиентов не паниковать. Однако те упорно продолжают преждевременно забирать свои вклады.