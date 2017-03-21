«Спурт банк» последние новости: что решило сегодняшнее совещание правления банка?

Правление «Спурт банка» собралось на совещание, чтоб выработать стратегию и тактику выхода из тяжелой ситуации. Пока реализовано только одно важное решение: не давать населению вынести из банка всю наличность. Со своего вклада можно снять не более 50 тыс. в день, а об информационной атаке банк проинформировал ФСБ.

«АК Барс» — мощная, очень богатая кредитная организация с высокой ликвидностью рассказала СМИ, как отличить «фейковую новость» от правды в отношении банка. Ведь не пресса «утопила» в марте этого года «Татфондбанк», а неправильные сделки. «Спурт» тоже жалуется на информационную атаку, а сам может скрывать свои провалы. Но ЦБР всегда очень правдиво и откровенно пишет на своем сайте, откуда пора забирать свои кровные, а где кредитная организация очень скоро справится сама. Евгения Даутова сама спасет «Спурт», она уже нашла источники рефинансирования. Что же касается фейков, то они в первую очередь «бьют» по эмоциям, и в них очень мало конкретики и фактов.

На «АК Барс», этот «гигант Татарстана», еще в феврале совершили атаку в СМИ, но сплетни не сумели «утопить» банк-санатор. Вкладчики «Татфонбанка» хорошо помнят, что им их застрахованные вклады возвращал «АК Барс» и другие банки-агенты. Средний же банк вроде «Спурта», который живет только работой с частным бизнесом, «утопить» куда легче. И неважно, что «Рус-рейтинг» спрогнозировал Евгении Валентиновне такое же «стабильное» и спокойное будущее. Банк не числится в «злостных нарушителях» у ЦБР, а вклады меньше 1400000 застрахованы.