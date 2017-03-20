«Спурт банк» последние новости: Евгения Даутова борется за свой банк

Председатель «Спурт банка» Евгения Даутова – человек, который борется за банк, но не все методы борьбы понравятся населению. Сегодня, 20 марта, ограничения по снятию наличности не были сняты, хотя банк пообещал разобраться к понедельнику. 13 марта в ходе пресс-конференции глава банка заявила, что проблем всего на неделю, но недели оказалось мало.

На сегодня известно немного: деньги продолжают утекать из «Спурта», кредитная организация не отдает на руки больше 50 тыс. с вклада, попутно успокаивая всех, у кого лежит меньше миллиона четыреста – каждая копейка застрахована. Другие банки видят, когда банк «топит» пресса, а когда он сам прогорел на неверных сделках. Потому банки дали деньги Евгении Валентиновне, а «Татфондбанку» в свое время – нет. Банк стоит с 1992 года, ему доверяет «Европейский банк реконструкции и развития», организация дает деньги только под развитие среднего и малого бизнеса, сомнительные договора Даутова не заключает. Другие банки это все понимают и очень боятся, что завтра СМИ «утопят» и их.

«Спурт» по-прежнему ничего не просит у ЦБР и справляется сам. Хотя для паники в регионе, где «отдали Богу душу» три банка, уже не надо подогревать. Народу страшно, он видит ограничения, видел «лишний выходной» в прошлую субботу, а в банкоматах нет наличных, потому ничего нельзя снять даже с зарплатой карточки. Народ устал от банков, которые лопаются: помимо хорошо известных «Татфондбанка» и «Интехбанка» в марте этого года лицензию отдал «Анкор-банк». Но в «Спурт банке» пока не введена временная администрация: ЦБ считает, что банк выживет сам, «переболев» неликвидностью.