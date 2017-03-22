«Спурт банк» последние новости: снятие ограничений переносится на начало апреля

Отмена лимита на снятие наличности в «Спурт банке» переносится на 7-10 дней, и теперь банк рассчитывает навести порядок к началу апреля. Ситуация уже почти в норме, потому нельзя, чтобы люди в панике продолжали выносить деньги и нести их неизвестно куда. Хранить деньги дома даже в сейфе в наше время невыгодно, а другие кредитные организации бывают разные.

Советник Евгении Даутовой Валерий Кувшинов отметил, что в «Спурте» работает с 20 марта ЦБР, и это не говорит о том, что в банке хозяйничает временная администрация или у него отзывают лицензию. Регулятор и банк Татарстана думают, как быть дальше и что лучше всего сделать на данный момент. Более того, Центрбанк хочет дать кредит, но «Спурт банк» не возьмет: кредитной организации достаточно помогли другие банки. У банка неплохой кредитный портфель, один миллиард из шести банки Татарстана купили без страха за будущее. Об изъятии лицензии речь даже отдаленно не идет.

15 марта стало известно, что не только средний, без особых претензий «Спурт банк» пытаются оклеветать в Сети. Но банк-сонатор «АК Барс» оказался хакерам не по зубам, а детище Евгении Даутовой начало «лихорадить». Письмо, которое тут же расползлось по соцсетям, вещало следующее: «знакомая приятельницы сказала, что банк «лопнет», и надо срочно спасать свои деньги». Во-первых, данная информация больше похожа на «вброс», а во-вторых, в «Спурт банке» застраховано все, что меньше, чем 14000000.