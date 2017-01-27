«Татфондбанк» близится к санации благодаря вливанию от Татэнерго – Людмила Китайцева

«Татфондбанк» на шаг ближе к санации. Об этом накануне заявила Людмила Китайцева, являющаяся председателем Совета банковской ассоциации региона. По ее словам, тот факт, что ТФБ нашел новых крупных акционеров, увеличивает шансы на санацию кредитной организации.

На днях стало известно, что «Татфондбанк» нашел нового крупного акционера. Им стала крупная компания «Татэнерго», которая выкупила более двадцати процентов акций кредитной организации. Это вливание стало самым большим со времен начала кризиса «Татфондбанка».

По словам Китайцевой, этот шаг значительно увеличивает шансы на успех банка в решении своего кризиса – ТФБ стал ближе к оздоровительной санации. Кроме того, председатель рассказала, что не верит в махинации, которые якобы проводила администрация банка по отношению к клиентским вкладам. По ее словам, она прекрасно знает руководство банка, и считает, что эти люди просто не могли подстраивать какие-либо схемы махинаций. Кроме того, она также отметила, что в данный момент ведется тщательное расследование со стороны экспертной комиссии Центробанка.

Людмила Китайцева также отмечает: Правительство Татарстана не оставит ситуацию без разрешения. По ее словам, власти работают над решением проблемы очень сплоченно и как никто другой заинтересованы в ее решении.

Напомним, что ранее Правительство Татарстана в лице Рустама Минниханова обратилось к гражданам, заявив, что власти также очень заинтересованы в санации ТФБ, поскольку банк хранил правительственные средства.