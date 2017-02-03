«Татфондбанк» был исключен федеральной таможенной службой из реестра

Федеральная таможенная служба приняла решение исключить из реестра «Татфондбанк». Также в этот список попала кредитная организация «Югра».

Исходя из официального заявления службы, причиной этого стал отказ кредитной организации от соблюдения необходимых норм, которые предусмотрены законом РФ о деятельности банка. Несмотря на это надежда на положительный исход существует. Ранее Артем Здунов, который является министром экономики Республики Татарстана, сообщил, что недавно были определены потенциальные санаторы ТФБ, но о информация о них пока не разглашается.

Напомним, ТФБ является одной из крупных банков Республики. Часть его активов сосредоточена у глав данного региона. Организация приняла решение об объявлении ограничения на выдачу налички во время обмена, снятия денег со счетов клиентами организации. После этого организация вынуждена была перейти под внешнее управление. Чтобы спасти ТФБ разработали специальные сценарии: санация, слияние с банком, кредит у ЦБ. За январь текущего года банками-агентами было выплачено 90% страховых взносов клиентам кредитной организации. Отмечается, что общая сумма данных выплат равняется около 42 млрд. руб.