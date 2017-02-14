Татфондбанк, последние новости: АСВ обвинило 6 тыс. клиентов банка в мошенничестве по факту «дробления вкладов»

В Казани начался судовой процесс над клиентами Татфондбанка. Подсудимых называют «клиентами-дробильщиками». Считается, что к такой категории клиентов относят мошенников, которые, зная о скорых проблемах банка, разделили свои вклады на две части, чтобы, в итоге, получить не одну, а две компенсации от Агентства по страхованию вкладов.

На первый взгляд такая концепция мошенничества кажется не слишком разумной, да и сам факт мошенничества в данном случае кажется неуместным. Однако судовой процесс начался, и АСВ всерьез рассчитывает его выиграть. В то же время, к АСВ также ожидается встречный иск.

Юристы, представляющие интересы «вкладчиков-дробильщиков», отмечают, что АСВ тоже действует не слишком обоснованно. По словам представителя семьи Ахметовых, чье дело начали рассматривать в суде первым, в АСВ без каких-либо оснований считают мошенничеством действия клиентов, которые по вполне логичным мотивам разделили свои вклады на две части. Адвокат отмечает, в то время, когда его подопечные делали свои вклады, и речи не было о том, что в отношении ТФБ Центробанк будет накладывать мораторий. А в случае, если банк функционирует стабильно, любой клиент имеет право открывать столько счетов, сколько считает нужным, тем более если речь идет о двух клиентах из одной семьи.

В целом, ситуация действительно выглядит немного глупой – клиентов банка подозревают в мошенничестве за то, что те вложили средств на несколько счетов в одном банке накануне кризиса ТФБ. Очень показательной в этом плане является статистика – всего по данному факту подсудимыми могут оказаться около шести тысяч клиентов банка.