«Татфондбанк» последние новости: АСВ подало в суд на вкладчиков банка

В суды Казани были поданы иски на вкладчиков «Татфондбанка» и на саму кредитную организацию. С этим обратилось в суд АСВ.

13 февраля планируется проведение совещания по судебному делу, начало запланировано на 11:00. Необходимо отметить, что не указывается предмет иска, но речь явно идет о людях, которые после новости о сложной ситуации ТФБ решили выполнить дробление своих вкладов на менее маленькие. Это они делали для того, чтобы иметь возможность получить страховое возмещение от АСВ. К ответчикам также относятся клиенты ТФБ: Аблязов Р.Р., ООО «Голден Транс Лайн» и «ТК ГТЛ».

Ранее сообщалось, что для оздоровления банка были разработаны специальные сценарии: санация, слияние с другими банками, кредит ЦБ. В прошлом месяце банки-агенты выплатили клиентам кредитной организации около 90% страховых вкладов, на общую сумму 42 млрд.руб. Сообщается, что данные выплаты были проведены по требованию клиентов. Эта новость не радует лишь крупных клиентов, которые до сих пор не могу самостоятельно распоряжаться своими денежными средствами. Эксперты утверждают, что этим лицам придется распрощаться с частью своих денег. Министр по экономическим делам Татарстана Артем Здунов заявил, что уже определены потенциальные санаторы ТФБ.