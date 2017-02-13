«Татфондбанк» последние новости: ЦБ РФ знал темные пятна банка задолго до его краха

ЦБ РФ знал о проблемах «Татфондбанка» до его краха, в конце прошлого года в кредитную организацию была введена временная администрация.

Регулятором было принято решение ограничить организации привлечение денежных средств клиентами и указал выполнить доначисление резерва на сумму 23500000000 руб. Необходимо отметить, что данная сумма является 80% капитала банка. Банк нашел необходимые деньги, но проблемы с ликвидностью оказались критичными.

Напомним, о проблемах кредитной организации стали говорить еще в начале прошлого года, а в середине осени положение ухудшилось, по причине банкротства «Пересвет». Стоит отметить, что ТФБ являлся держателем облигаций данного банка, сумма которых составила 5000000000 руб. В конце 2016 года проблемы банка затронули проведение платежей. Исходя из закона, при существующей заминки платежей, превышающих 14 дней, ЦБ отзывает лицензию организации. После этого клиенты начали паниковать и побежали снимать свои средства. У кредитной организации появились сложности, к этому привело массовое досрочное закрытие вкладов, поэтому ТФБ ввел ограничение на выдачу денег, а позже приостановил обслуживание.