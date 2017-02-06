«Татфондбанк» последние новости: эксперты возмущены бездействием ЦБ РФ

Клиенты «Татфондбанка» продолжают активно следить за дальнейшим развитием ситуации. В конце прошлого года у кредитной организации появились финансовые проблемы.

На сегодняшний день ТФБ находится на грани банкротства, а его вкладчики надеются на санацию. Необходимо отметить, что целью санации является восстановление финансовой устойчивости, для дальнейшего функционирования. Исходя из практики, за счет данного процесса улучшают положение сами санаторы.

Летом прошлого года ЦБ России принял решение о вводе ограничений на вклады ТФБ. Это говорит о том, что о нестабильности было известно, но никакие действия ЦБ предприняты не были. Кредитная организация продолжала свою работу, при этом вводя в заблуждение клиентов. Банк подвергся двум проверкам, итоги которых не разглашались клиентам. После последней проверки, организация проработала пару недель, нанося этой деятельностью урон своим клиентам. Эксперты не могут понять, как крупная организация почти за 5 месяцев была доведена до банкротства. По их мнению, если первая проверка не выявила никаких нарушений, возникает вопрос о правдивости данной проверки, а если проблемы были обнаружены, почему ЦБ бездействовал.