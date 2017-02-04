«Татфондбанк» последние новости: клиентов банка обманули

В Казани возбуждено уголовное дело на ООО «ТФБ Финанс».Данная организация занималась управлением денежных средств вкладчиков «Татфондбанка».

После того, как произошел обвал ТФБ и заморозка выдачи средств, стало известно о том, что деньги, которые отдали инвестиционной компании «ТФБ Финанс» не были застрахованы. По этой причине сейчас их невозможно получить обратно. Исходя из многочисленных заявлений, правоохранительные органы были вынуждены возбудить уголовное дело на данную компанию. Вести это дело было доверено Главному следственному управлению при министре, организации приписывают статью «Мошенничество в особо крупном размере».

Вкладчики заявляют, что их обманом убедили доверить сбережения в управление данной фирмы. Ранее в пресс-службе Республики сообщали, общий ущерб, нанесенный ООО «ТФБ Финанс» составляет около 90 млн руб. На сегодняшний день в полицию обратилось более сотни вкладчиков ТФБ.

Необходимо отметить, что клиентам кредитной организации в этой компании обещали большой процент по вкладам. Люди утверждают, что сотрудники банка уговаривали их перевести сбережения в доверительное управление инвесткомпании. Клиентов уверяли, что это безопасно, так как денежные средства включены в страховую систему.