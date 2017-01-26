«Татфондбанк» последние новости на сегодня: АСВ выплатило около 50 млн.руб. вкладчикам банка

Корпорация АСВ сообщила о выплате вкладчикам «Татфондбанка» около 50 млн.руб. Этот показатель составляет 92% страховой ответственности государственной корпорации.

Необходимо уточнить, что выплаты получили 142600 человек. Начало эти действий было положено на декабрь прошлого года. Так, с 26 числа клиенты банка могли обратиться за страховым возмещением в банки-агенты. Данные выплаты осуществлялись Сбербанком, ВТБ24, ПАО «ФК Открытием», «АК Барсом», Россельхозбанком. Они действовали от корпорации за денежные средства корпорации.

Напомним, ЦБ страны в конце 2016 года из-за невозможности удовлетворить требования кредиторов денежных обязательств решил ввести мораторий. Это принято на срок в один квартал. С середины декабря прошлого года корпорация стала временной администрацией, это продлится 6 месяцев. На время выполнения данных функций устанавливается остановка полномочий акционеров, которые связаны с уставным капиталом кредитной организации. Стоит отметить, что ЦБ утверждает, что введение моратория является страховым случаем. Необходимо отметить, что ранее клиенты банка обратились к главе Татарстана с просьбой о помощи.