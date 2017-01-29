«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБ назначил уполномоченных представителей в банк

ЦБ РФ принял решение назначить уполномоченных представителей в 8 банках Республики Татарстан, в этот список попал также «Татфондбанк».

«Уполномоченные лица ЦБ будут выполнять свои функции по специальным правилам, прописанным в кодексе», — поведал регулятор.

Необходимо отметить, что работа этих представителей является предупреждающей мерой для процесса защиты кредитов. Ранее «Татэнерго» приобрела акции ТФБ, что позволит повлиять на быструю развязку сложной ситуации организации Татарстана. Людмила Китайцева, которая занимает должность председателя Совета ассоциации банков, отмечает, что ТФБ на протяжении всей своей деятельности не осуществлял разные махинации, которые могли бы послужить причиной для создания нынешних проблем. Женщина считает, что власти не бросают банк в беде, они продолжают искать различные пути, для оздоровления данной кредитной организации.

«Приобретение «Татэнерго» акций ТФБ позволит ускорить оздоровительный процесс, а также сыграет большую роль в решении вопроса с санацией. Это очень положительным шагом», — говорит Китайцева.

Стоит отметить, что вкладчикам банка в текущем месяце было выплачено около 50 млрд руб.