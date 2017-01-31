«Татфондбанк» последние новости на сегодня: глава КПРФ в Татарстане просит правительство РФ помочь банку

Валентин Кострин, который занимает пост секретаря Коммунистической партии, провел параллели между «Татфондбанком» и «МММ». Это произошло на пресс-конференции в Республике.

Во время выступления депутат Валентин Кострин заявил о надежде, что власти Республики помогут решить проблемы банка: «Если же произойдет иначе, в обществе возникнет недовольство. И тогда люди пойдут в КПРФ, так как это будет формальный «МММ».

Высказался на эту тему и Хафиз Миргалимов, занимающий должность руководителя партии в Татарстане. По его мнению, власти обязаны пойти на санацию. С таким заявлением он обратился к главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной. Также Миргалимов выступая отметил, что власти РФ на сегодняшний день демонстрируют недопустимое промедление. Политик подчеркивает, что Республика является донором государства, так как от нее каждый год перечисляются налоги, в размере около 800 млр руб. Поэтому глава партии возмущен таким отношением к непростой ситуации, в которую попал «Татфондбанк». Стоит отметить, что во время своего выступления Хафиз Миргалимов обратился в главе РФ, напомнив ему о том, что правительство страны списывает другим государствам более 10 млр долларов, но при этом отказывается помогать Татарстану.