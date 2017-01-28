«Татфондбанк» последние новости на сегодня: клиент банка подал в суд по причине бездействия следователей

Дмитрий Бердников, который является вкладчиком «Татфондбанка» пожаловался в суд на бездействие следователей.

По словам председателя движения «Против преступности и беззакония» следственная часть главного следственного управления МВД по РТ отказывается выполнять свою работу. Бердников, который также является лидером движения пострадавших клиентов ТФБ и «Интехбанка», обратился в Советский районный суд Казани. Мужчина в жалобе указывает на то, что еще осенью прошлого года обратился к управлению экономической безопасности и противодействию коррупции по имеющемуся факту отказа выплат денежных средств ТФБ. Данное заявление было перенаправлено в следственную часть СУ МВД РФ. На сегодняшний день дело не сдвинулось. Поэтому данное бездействие мужчина решил обжаловать в суде.

Напомним, недавно стало известно, что компания «Татэнерго» приобрела акции «Татфондбанка». Благодаря этому у кредитной организации появилась возможность на положительное разрешение непростой ситуации. На сегодняшний день сообщается, что клиентам банка были выплачены около 50 млрд руб. Вкладчики данной кредитной организации проводят акции, на которых требуют выполнить санацию.