«Татфондбанк» последние новости на сегодня: непростая ситуация банка приближается к развязке

В Совете ассоциации банков Татарстана считают, что приобретение акций «Татфондбанка» компанией «Татэнерго» сможет положительно повлиять на поиск санатора.

«Благодаря присоединению «Татэнерго» к кредитной организации, это позволит ускорить оздоровление банка, а также поможет с процессом санации. На сегодняшний день данный шаг является очень важным и положительным», — говорит Людмила Китайцева, которая является председателем данной ассоциации.

Также она добавила, что исключает использование кредитной организацией различных махинаций и схем, которые могли бы привести к проблемам, наблюдаемым сегодня. Ею отмечается, что власти Республики не бросят банк, сейчас обсуждается вопрос оздоровления банка на различных уровнях.

Положительно высказалась за приобретение банковских акций компанией «Татэнерго» и Наталья Мильчакова. Женщина занимает должность заместителя руководителя департамента Альпари.

«Непростая ситуация «Татфондбанка» идет к развязке. Новый акционер может выполнять функцию управления кредитной организацией. Чтобы спаси банк необходимо около 41000000 долларов. Ожидается, что «Татэнерго» будет самостоятельно выполнять докапитализацию банка», — говорит Мильчакова.