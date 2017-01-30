«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ожидается оздоровление кредитной организации

ЦБ направил своих уполномоченных представителей в восемь банков Татарстана, в этот список также попал «Татфондбанк». Благодаря приобретению «Татэнерго» акций данной организации клиенты ожидают скорейшего оздоровления банка.

На официальном ресурсе финансового регулятора РФ имеется информация об уполномоченных представителях. Здесь отмечается, что они будут выполнять лишь те функции, которые прописаны в кодексе. На сегодняшний день важным моментом для ТФБ является его слияние с «Татэнерго». Эксперты уверенны, что это положительно скажется на развязке данной ситуации, в которой сейчас находится кредитная организация.

Людмила Китайцева, которая работает председателем Совета ассоциации банков, отмечает, для властей нет заинтересованности в оставлении ТФБ в беде, сейчас рассматриваются разные действия направленные для помощи организации. Также женщина уточнила, что в тяжелую ситуацию банк попал вовсе не из-за махинаций, так как никакие финансовые схемы ТФБ не выполнял. Стоит отметить, что кредитная организация является заложником внутренней экономической ситуации страны. Ожидается, что процесс санации пойдет быстрее.