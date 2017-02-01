Татфондбанк, последние новости на сегодня: представители ТФБ и министр экономики Татарстана провели пресс-конференцию о ситуации в банке

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Дмитрий Дзен
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Татфондбанк, последние новости на сегодня: представители ТФБ и министр экономики Татарстана провели пресс-конференцию о ситуации в банке

Сегодня, первого февраля, представители ПАО «Татфондбанк» провели пресс-конференцию для представителей средств массовой информации. Трансляция пресс-конференции велась на портале «Татар-информ» в 16:00.

Тема конференции – ситуация в «Татфондбанке». В мероприятии участвовали представители кредитной организации, а также глава Министерства экономики РТ Артем Здунов. К участию в пресс-конференции приглашались представители СМИ по предварительной аккредитации.

Итоги мероприятия пока неизвестны. В настоящий момент СМИ готовят публикации об этой пресс-конференции.

Напомним, что недавно в ТФБ заявили, что временной администрации кредитной организации удалось привлечь новых акционеров. Компания «Татэнерго» приобрела активы банка на крупную сумму, став самым крупным акционером организации с момента назначения временной администрации.

В Правительстве Татарстана заявили, что этот шаг является шагом к оздоровлению банка и, как следствие, спасению банковских активов и клиентских вкладов.

В середине декабря Центральный Банк ввел временную администрацию в отношении ТФБ, а также наложил мораторий на выплату клиентских вкладов. В январе появилась информация, что прежняя администрация банка проводила незаконные махинации с клиентскими вкладами.

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