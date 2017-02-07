«Татфондбанк», последние новости: по подозрению в финансовом мошенничестве задержан директор инвестиционной компании «ТФБ финанс»

В Татарстане нашли «виновника» в кризисе «Татфондбанка». Полиция задержала некоего Тимура Вальшина, являющегося директором компании «ТФБ финанс». Данная организация являлась крупным инвестором ТФБ и входила в состав группы компании «Татфондбанка».

Об этом сегодня, седьмого февраля, сообщили в пресс-центре МВД Республики Татарстан. Вальшин подозревается в мошенничестве, которое он мог осуществлять путем хищения средств, принадлежащих банковской организации. Источники в татарском МВД уточнили, что в офисном помещении директора Вальшина были проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли целый ряд важных документов.

По данным следственных источников, организация «ТФБ финанс» может быть замешена в мошенничестве с финансовыми средствами в размере около 90 миллионов рублей. В настоящий момент проводится расследование уголовного дела.

Напоминаем, что банковская организация «Татфондбанк» столкнулась с кризисом в декабре 2016 года. Банкоматы и кассы банка перестали обслуживать клиентов, а вскоре Центральный Банк назначил в отношении ТФБ временное руководство и наложил запрет на выплату вкладов.

В январе 2017 года временному руководству удалось привлечь крупного акционера – компанию «Татэнерго». В феврале источники в правительстве Татарстана сообщили, что задолженность перед вкладчиками ТФБ погашена более чем на 90%. Власти также отметили, что продолжат искать варианты санации банка.