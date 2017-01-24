«Татфондбанк» последние новости: проблемы банка продолжают сказываться на участниках рынка ценных бумаг.

Проблемы «Татфондбанка» продолжают оказывать влияние на рынок ценных бумаг. Во время острой фазы краха данной кредитной организации на бирже произошло обрушение бумаг банка. На этой ситуации пытаются сыграть профессиональные игроки.

Сейчас стало известно, что могли пострадать также и те, чьи бумаги держал сам банк. Благодаря открытию одной истории, была приоткрыта занавеса событий осени прошлого года, которые предшествовали банкротству. Данный банк держит облигации ПАО «Национальная девелоперская компания». «НДК» выполнила оплату купонного дохода, относящийся к третьему купонному периоду выпуска RU000A0JVMU4. У кредитной организации насчитывается около 980000 единиц облигаций данного выпуска. Каждая из них оценивается в 1000 руб. «НДК» приняла решение начислить доход по купонам, но выплачивать не планирует. Стоит отметить, что на «Татфондбанк» приходилось почти две трети дохода, это примерно 50 млн.руб. Данная сумма могла бы стать не лишней для организации на сегодняшний день.

Помимо этого, у банка имеются ценные бумаги – 1020 млн.руб. Это говорит о том, что в «Татфондбанке» застряли облигации столичных девелоперов – 2 млрд.руб. Необходимо отметить, что это является больше половины бумаг «НДК», которые были размещены на бирже. Напомним, недавно клиенты «Татфондбанка» обратились к главе Татарстана с просьбой помочь им. Они считают, что власти Республики бездействуют и не хотят принять санацию кредитной организации.