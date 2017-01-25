«Татфондбанк», последние новости: руководству ТФБ удалось привлечь крупного акционера с инвестициями в размере 2,4 млрд. руб.

В деле «Татфондбанка» произошел долгожданный сдвиг. Представители кредитной организации сообщили, что банку удалось привлечь нового крупного акционера, который сделает крупное вливание финансов в объеме более двух миллиардов рублей.

Новым акционером ТФБ стала крупная татарская компания «Татэнерго», главный офис которой располагается в Казани. Компания занимается обеспечением электричества в городе и регионе, и имеет в своем подчинении несколько крупных станций.

Акционер «Татэнерго» приобрел около четырнадцати процентов акций кредитной организации «Татфондбанк» на общую сумму примерно 2,4 миллиарда рублей. Таким образом, руководству банка удалось провести допэмиссию.

Ранее представители банка уже сообщали о привлечении нового клиента-акционера. Им стала компания ООО «ДСК», владеющая долей акций аэропорта в Калужской области.

«Татфондбанк» получил временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в декабре прошлого года. До этого ТФБ прекратил обслуживание своих клиентов. Вскоре офисы организации снова открылись, но действовали в ограниченном режиме, а Правительство Татарстана пообещало гражданам сделать все возможное, чтобы спасти банк. После возникших проблем в Татарстане начали массовые акции протестов клиентов банка.