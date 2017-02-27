Недавно стало известно о задержании зампреда «Татфондбанка» Вадима Мерзлякова. Эта информация была подтверждена Верховным судом.

Судья, занимающийся делом о мошенничестве в особо крупном размере клиентов инвестиционной организации «ТФБ Финанс» подтвердил новость: «В отношении мужчины было сменено постановление, а также уточнена резолютивная часть в указании. Необходимо добавить, что срок ареста Мерзлякова избран до 2 апреля. Остальное судебное распоряжение остается без изменений. Что касается жалобы, она остается без удовлетворения». Данное решение суда было принято в конце прошлой недели.

Необходимо отметить, недавно суд отверг подобную апелляцию защиты Тимура Вальшина, который занимает должность гендиректора инвестиционной компании. Мужчина был арестован по этому же уголовному делу. Защита пыталась изменить меру пресечения. На сегодняшний день в розыске находится Сергей Мещанов, который является заместителем председателя правления банковской организации.

Напомним, финансист Илнар Абдульманов также находится под арестом по решению Советского райсуда Казани. Мужчина параллельно занимал должность в банке и инвесткомпании. Уполномоченный пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «Интехбанка» заявил, что около 1,8 тысячи вкладчиков были переведены в «ТФБ Финанс», без их ведома, как клиенты компании. По предварительным данным произошло хищение на сумму около 90 млн.руб.