«Татфондбанк» последние новости: вкладчики банка планируют попросить о привлечении Роберта Мусина к уголовному делу

Вкладчики кредитной организации «Татфондбанк» планируют обратиться к главе МВД Республики Артему Хохорину с просьбой о привлечении Роберта Мусина, как подозреваемого в мошенничестве.

О данном намерении сообщили в группе клиентов банка, которая находится в социальной сети «ВКонтакте». Сообщение было размещено Ириной Закиевой.

«14 февраля в 14:00 пострадавшие клиенты ТФБ и «Интехбанка» планируют посетить министра МВД Республики Хохорина с особым требованием. Клиенты хотят привлечь Роберта Мусина, который является председателем правления кредитной организации, как подозреваемого в мошенничестве», — указывается в сообщении.

Необходимо отметить, что мнения участников группы разделились. Большинство людей подчеркивают, что сейчас самым важным является санация банка. Некоторые считают, что его задержание навредит данному вопросу. По их мнению, его задержание отдаляет всех клиентов от выплаты денежных средств.

Напомним, пару дней назад были задержаны четыре человека по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Правоохранительные органы задержали генерального директора Тимура Вальшина, руководителя управлением активными банковскими операциями Илнара Абдулманова, руководителя сервисом для клиентов Рустама Тимербаева, зампредседателя правления банка Вадима Мерзлякова.