«Татфондбанк» последние новости: задержаны сотрудники инвесткомпании «ТФБ финанс»

Стало известно о задержании двоих менеджеров компании «ТФБ финанс». Пару дней ранее МВД задержало гендиректора Тимура Вальшину.

В МВД сообщили о задержании Илнара Абдульманова и Рустама Тимербаева. Первый мужчина управлял активными операциями на рынке ценных бумаг банка и инвесткомпании, а второй – операциями клиентов. Осенью прошлого года Рустам Тимербаев рассказывал студентам ТИСБИ об определении оптимальной структуры инвестпортфеля, в который входят различные финансовые инструменты.

«Студентам больше всего было интересно узнать об ИИС, которые считаются прекрасным решением для лиц, планирующих во время вложения денег не ограничиваться возможностями депозита, а использовать инструмент инвестирования с помощью интернет-трейдинга. Также они могут применить готовые инвестиционные банковские решения», — пишут на сайте высшего образовательного учреждения.

Что касается второго фигуранта Илнара Абдульманова, он по сей день является генеральным директором ЗАО «ТФБ-Актив», который находится под контролем ТФБ. Напомним, в конце прошлого года «Татфондбанк» сообщил о своих финансовых проблемах, ЦБ РФ ввел по отношению к организации мораторий на удовлетворение требований клиентов. Поэтому вкладчики, которые выполнили перевод денежных средств в «ТФБ финанс», не попадают под страховое возмещение.