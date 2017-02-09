«Татфондбанк» последние новости: замглавы банка задержан по подозрению в хищении денежных средств

В МВД Татарстана сообщили об аресте заместителя руководителя «Татфондбанка». Мужчину подозревают в хищении крупной суммы средств, которые были переданы «ТФБ Финанс».

Несмотря на то, что имя задержанного не разглашается, поговаривают, что им стал Вадим Мерзляков. Необходимо отметить, что ранее судом был арестован директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также Илнар Абдульманов, Рустам Тимербаев, которые имели должности в банке и компании. Директора инвестиционной компании задержали до апреля, а других фигурантов дела до февраля. Исходя из версии следователей, на протяжении шести месяцев директор совместно с Абдульмановым и Тимербаевым совершили хищение денег вкладчиков «Татфондбанка». Они действовали от лица инвестиционной компании, воспользовались агентским банковским договором, обманули более ста человек. Преступниками были выполнены переводы в доверительное управление, общая сумма которых составила 90 млн руб. Руководитель компании во время судебного разбирательства заявил, что не признает свою вину, а «ТФБ Финанс» выполнял приобретение облигаций на деньги вкладчиков.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ России ввел мораторий на удовлетворение клиентских требований кредитной организации на один квартал. Введенная временная администрация выполняет проверку финансового состояния, после планируется разработка предложений для дальнейшего оздоровления банка.