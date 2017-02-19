«Татфондбанк» последние новости: зампредседателя правления банка объявили в розыск по факту мошенничества

В МВД Татарстана сообщили об объявлении в розыск Сергея Мещанова, который является зампредседателем «Татфондбанка».

«ГСУ МВД Республики в рамках возбужденного дела, связанного с мошеннической деятельностью «ТФБ Финанс», разыскивае зампредседателя кредитной организации «Татфондбанка» Сергей Мещанов, как подозреваемого», — заявили в министерстве Республики.

Необходимо отметить, что данное дело было возбуждено в связи с преступной деятельностью «ТФБ Финанс», которая является «дочкой» банка, после проведения проверки исходя из жалоб клиентов «Татфондбанка». Следователи рассказали, что была похищена большая сумма средств, а именно около 90 млн руб. Деньги вкладчиков были переведены в доверительное управление инвестиционной компании. На сегодняшний день арестованы четыре человека, которые проходят по делу, как мошенники: Вадим Мерзляков, руководитель компании Тимур Вальшин, директор управления операциями инвестиционной компании Илнар Абдульманов, начальник управления клиентским сервисов компании Рустам Тимербаев.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ РФ принял решении ввести мораторий на три месяца на удовлетворение кредиторских требований «Татфондбанка».