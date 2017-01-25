Виталий Орлов официально объявлен новым российским миллиардером

В России стало больше на одного обладателя миллиардного состояния. Олигархом стал Виталий Орлов, «поднявшись» на рыбопромышленности и выиграв от санкций. Но предпринимателю не стоит расслабляться – его бизнес будут проверять, ведь долларовые миллиардеры находятся на особом учете у государства.

Долларовым миллиардерам не мешает кризис в стране, а многим он даже на руку. Пока «вода бурлит», поднимается много «грязной пены», которую никто не учитывает. К 2012 году тех, в чьих карманах «задержались» неучтенные миллиарды, было около ста, и за пять лет их количество практически не менялось. Такими данными поделилось со СМИ агентство Bloomberg перед тем, как зафиксировать нового российского миллиардера. Виталий Орлов знал, что рыболовецкий бизнес в России сам по себе очень доходный, торговцы рыбой и сто лет назад не бедствовали, но за счет антироссийских санкций рыба стала нарасхват.

Коллеги совладельца холдинга «Карат» заявляют, что деньги Виталий Орлов не украл, а заработал. Его продукция конкурентоспособная, качественная, она заставляет уважать российского производителя. Но благодарности и любви населения человек, сделавший самого себя, не увидит – 35% населения РФ ненавидят «толстосумов». Нового миллиардера могут подвергнуть проверкам по всем фронтам и давлению налоговой лишь для того, чтоб успокоить народ.