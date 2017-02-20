Яхта Мельниченко арестована в Гибралтарском проливе

Яхта миллиардера Андрея Мельниченко арестована в Гибралтаре из-за большого долга ее владельца. Олигарх долгое время не платил немецкой верфи Nobiskrug за обслуживание яхты, тем самым нарушая контракт. В общей сложности миллиардер должен Германии более 15 млн. евро.

Скрупулезные немцы все давно посчитали и арестовали судно класса «А», передав его Гибралтарскому адмиралтейству. Последний срок выплаты намного меньшей суммы – 10 млн. евро – истек 27 января. Остальные 5 млн. набегают из-за долгов субподрядчиков и прочих издержек и штрафов. Мельниченко, который, согласно данным журнала «Форбес» владеет восемью миллиардами евро, намерен выкупить свою яхту ценой в 400 млн. евро. Но выписанный верфям счет находится в арбитражном суде Великобритании: олигарху предстоит судебная тяжба за свою яхту в Англии. Олигарх уже обратился к юристам.

Свою новую «игрушку» Андрей Мельниченко даже не успел назвать – в судебных документах она числится «парусная яхта «А». Построила ее верфь, которая сейчас требует с владельца деньги, а направлялось судно из города Киль в Испанию на окончательную отделку и ходовые испытания. На все это ушло бы время, потому хозяин ждал свою собственность к концу весны этого года, но дождется он ее теперь еще поздно – неизвестно, сколько времени займут судебные разборки.