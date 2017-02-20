﻿

Яхта Мельниченко арестована в Гибралтарском проливе

Яхта миллиардера Андрея Мельниченко арестована в Гибралтаре из-за большого долга ее владельца. Олигарх долгое время не платил немецкой верфи Nobiskrug за обслуживание яхты, тем самым нарушая контракт. В общей сложности миллиардер должен Германии более 15 млн. евро.

Скрупулезные немцы все давно посчитали и арестовали судно класса «А», передав его Гибралтарскому адмиралтейству. Последний срок выплаты намного меньшей суммы – 10 млн. евро – истек 27 января. Остальные 5 млн. набегают из-за долгов субподрядчиков и прочих издержек и штрафов. Мельниченко, который, согласно данным журнала «Форбес» владеет восемью миллиардами евро, намерен выкупить свою яхту ценой в 400 млн. евро. Но выписанный верфям счет находится в арбитражном суде Великобритании: олигарху предстоит судебная тяжба за свою яхту в Англии. Олигарх уже обратился к юристам.

Яхта Мельниченко арестована в Гибралтарском проливе

Свою новую «игрушку» Андрей Мельниченко даже не успел назвать – в судебных документах она числится «парусная яхта «А». Построила ее верфь, которая сейчас требует с владельца деньги, а направлялось судно из города Киль в Испанию на окончательную отделку и ходовые испытания. На все это ушло бы время, потому хозяин ждал свою собственность к концу весны этого года, но дождется он ее теперь еще поздно – неизвестно, сколько времени займут судебные разборки.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

«Татфондбанк» последние новости: зампредседателя правления банка объявили в розыск по факту мошенничества

«Татфондбанк» последние новости: зампредседателя правления банка объявили в розыск по факту мошенничества

Татфондбанк, последние новости: АСВ обвинило 6 тыс. клиентов банка в мошенничестве по факту «дробления вкладов»

Татфондбанк, последние новости: АСВ обвинило 6 тыс. клиентов банка в мошенничестве по факту «дробления вкладов»

«Татфондбанк» последние новости: ЦБ РФ знал темные пятна банка задолго до его краха

«Татфондбанк» последние новости: ЦБ РФ знал темные пятна банка задолго до его краха

«Татфондбанк» последние новости: вкладчики банка планируют попросить о привлечении Роберта Мусина к уголовному делу

«Татфондбанк» последние новости: вкладчики банка планируют попросить о привлечении Роберта Мусина к уголовному делу

Один из бывших руководителей Татфондбанка арестован сроком на 2 месяца

Один из бывших руководителей Татфондбанка арестован сроком на 2 месяца

«Татфондбанк» последние новости: замглавы банка задержан по подозрению в хищении денежных средств

«Татфондбанк» последние новости: замглавы банка задержан по подозрению в хищении денежных средств

Банк «Енисей» был лишен лицензии ЦБ РФ

Банк «Енисей» был лишен лицензии ЦБ РФ

«Татфондбанк» последние новости: задержаны сотрудники инвесткомпании «ТФБ финанс»

«Татфондбанк» последние новости: задержаны сотрудники инвесткомпании «ТФБ финанс»

«Татфондбанк», последние новости: по подозрению в финансовом мошенничестве задержан директор инвестиционной компании «ТФБ финанс»

«Татфондбанк», последние новости: по подозрению в финансовом мошенничестве задержан директор инвестиционной компании «ТФБ финанс»