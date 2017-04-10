18-летняя Эрна Мирзоян из Карабаха вышла в финал конкурса начинающих исполнителей «Новая волна»

Исполнительница Эрна Мирзоян, представляющая Карабах, неожиданно вышла в финал музыкального конкурса «Новая волна». Армянская участница попала в список шестнадцати самых талантливых и перспективных артистов текущего года, выиграв конкуренцию у более чем 100 участников из России и других стран.

Радостной новостью с поклонниками молодой армянской исполнительницы поделилась Лира Кочарян – одна из основательниц музыкального проекта «Голоса Арцаха», участницей которого является Эрна.

Молодая и талантливая, восемнадцатилетняя Эрна Мирзоян принимала участие в отборе «Новой волны» параллельно с еще примерно 150 другими участниками и участницами из России и других стран-участниц конкурса. До «Новой волны» Эрна была известна исключительно в Армении. Теперь же девушка заявила о себе на международном уровне.

Теперь Мирзоян предстоит провести тщательную подготовку к финальному этапу конкурса. Финал состоится в сентябре в курортном городе Сочи, который в последние годы заменил прежнюю хозяйку «Новой волны» — город Юрмалу. В финале примут участие шестнадцать лучших исполнителей с разных стран. Возраст участников может колебаться от 16 до 35 лет. Эрна является одной из наиболее юных участниц.

Победа в отборе ей далась не просто, но уверенно. Девушка победила после трех этапов прослушиваний и отборов.

«Новая волна» — популярный на постсоветском пространстве музыкальный конкурс начинающих исполнителей.