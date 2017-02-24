23 февраля прошла музыкальная премия «Чартова Дюжина 2017»

Прошла церемония награждения российских музыкантов национальной премией «Чартова Дюжина». Мероприятие прошло в День защитника Отечества.

Юбилейная церемония награждения собрала большое количество звезд шоубиза. Земфира заслуженно одержала победу в номинации «Концерт». Игорь Вдовин, который является российским композитором, был награжден за большой музыкальный вклад. Сразу пару побед достались коллективу «Ленинград», а именно «Солистка», которая досталась новым участницам, «Коллектив». Куценко совместно с «Шаг вместе» были награждены за благотворительность. Премия «Альбом» отдали «Ночным снайперам», заявив, что их новый альбом достоин такой награды. Лучшим клипом был призван «Птица на подоконнике», авторами которой является «Би-2». Необходимо отметить, что участник группы Лев был удостоен награды, как лучший солист.

«Эта награда является прекрасным поводом, чтобы встретиться. Мы пообщались со всеми, отличное время, сегодня еще и праздник», — говорит участник «Би-2», которого зовут Шура.

Во время мероприятия гостей порадовали выступлением Сергея Шнурова, «Машины времени», «Ленинграда», «Мельницы» и других известных коллективов.