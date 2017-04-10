80 лет назад родилась советская и российская поэтесса, переводчица и актриса Белла Ахмадулина

Белла Ахмадулина, прославленная советская поэтесса, родилась в этот день ровно восемьдесят лет назад. Прославилась она благодаря собственному стихотворному стилю и писательскому трудолюбию. Кроме написания стихов также прославилась благодаря съемкам в нескольких кинокартинах.

Писательница появилась на свет в 1937 году. Мама Беллы работала высокопоставленным офицером в КГБ, а отец – был начальником таможенной службы. Писать Ахмадулина начала еще в совсем юном возрасте. А первые стихи поэтессы были опубликованы в 1955 году в «Октябре» — популярном на тот момент журнале. С тех пор началась активная фаза творчества писательницы.

Белла получила образование по своему профилю в 1960 году, окончив горьковский Литературный институт. Таким образом, поэтесса получила все возможности для того, чтобы творить и зарабатывать этим себе на жизнь.

В шестидесятых годах продолжает активно работать со своим творчеством. В то время она дала множество выступлений на крупных литературных вечерах, познакомилась со многими знаменитыми личностями, в том числе и поэтом Евгением Евтушенко, который в будущем займет место и в ее личной жизни.

Ахмадулина прославилась не только как поэт, но еще и как переводчик, автор эссе, актриса. Она сыграла роли в нескольких известных советских фильмах.

Евгений Евтушенко стал первым мужем Ахмадулиной. Всего же Белла выходила замуж четыре раза. От всех браков имеет двоих детей – дочерей, одна из которых приемная.