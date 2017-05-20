А. Макаревич и В. Познер были приглашены принять участие в спектакле “Черт, солдат и скрипка”, созданного на основе оперы Игоря Стравинского “История солдата”. Спектакль выделяется по своей жанровой классификации, он вобрал в себя и пантомиму, и инструментальную сюиту и элементы балета.

Сегодня, двадцатого мая, в концертном зале имени Чайковского покажут мировую премьеру спектакля “Черт, солдат и скрипка”, основанного на опере Игоря Стравинского ”История солдата”. Спектакль поставлен в честь фестиваля под названием “Черешневый лес”, а главные роли на сцене будут играть Владимир Познер и Андрей Макаревич.

Идея постановки спектакля в “Год Стравинского” принадлежит Дмитрию Ситковецкому, скрипачу и дирижеру с мировым именем. По его словам, он впервые услышал “Историю солдата” очень давно, будучи студентом. Затем ему довелось неоднократно исполнять эту оперу. Впервые о том, чтобы создать свое произведение по ее мотивами, Ситковецкий задумался в 2010 году. По его мнению, сегодня, этот спектакль актуален как никогда. Он считает, что ситуация в мире настолько тупиковая, что невозможно себе представить, чтобы в прошлом происходило что-то подобное. Весь мир взбудоражен, наступила необъявленная война.

Вместе с Познером и Макаревичем, Ситковецкий тоже играет одну из главных ролей в “Черте, солдате и скрипке”. Владимир Познер будет рассказчиком, Андрей Макаревич — солдатом, а Стравинский — чертом, играющим на скрипке.