Актеры МХТ имени Чехова вышли из отпусков

Отдохнувшие за все лето актёры самого звездного театра России МХТ имени Чехова вернулись из своих отпусков, чтобы встретиться на сборе труппы. Актёры были рады увидеть друг друга вновь, они обнимались и рассказывали, как провели свои отпуска.

После того, как актеры обменялись впечатлениями о прошедшем лете, в зале появился их художественный руководитель Олег Табаков, которого встретили аплодисментами стоя. Затем на сцену вышли Ксения Лаврова и Лика Рулла, чтобы исполнить песню, с помощью которой выразили любовь к своему художественному руководителю. Далее сборы начали проходить в более официальном тоне, так как теперь у актеров будет много работы. В театре будет проводиться постановка классических произведений «Три сестры», которым будет заниматься Константин Богомолов, «Дачники» в постановке Евгения Марчели и «Стакан воды» в постановке Юрия Кравеца. Все эти постановки будут представлены зрителю вперемешку с новыми.

Также Табаков представил собравшимся актерам десятку молодых стажеров, которые, начиная с этого сезона, будут трудиться в театре. Среди них оказались трое обладателей известных фамилий: Антон Ефремов, Александр Ливанов и Софья Евстигнеева.