Актриса Вера Алентова отмечает 75-летний юбилей на сцене театра

Вера Алентова, знаменитая советская и российская актриса, сегодня, 21 февраля, отмечает свой день рождения. Артистка празднует юбилей – 75 лет со дня своего рождения. Звезду советского кино уже поздравили многие известные личности: политики, чиновники, звезды шоу-бизнеса.

Вера Валентиновна за свою карьеру добилась огромных заслуг и высот в творчестве. Ее заслуги не ограничиваются игрой в кино. Алентова также прославилась как неотразимая артистка на театральной сцене. А главным событием ее творческой жизни и всей карьеры стала роль в легендарной кинокартине «Москва слезам не верит».

Эта роль дала Алентовой не только широкое признание и знаменитость даже за пределами Советского Союза, но, прежде всего, любовь зрителей, которые остаются верны актрисе до наших дней.

Веру Валентиновну уже поздравил президент Путин, и это – очень показательный момент. По традиции, сама артистка отмечает свои дни рождения на работе. Вот и в этом году юбилей она отметит на театральной сцене.

Примечательно, что Алентова все также активно работает в театре даже в наши дни. Сама актриса ранее неоднократно признавалась, что театральные спектакли для нее очень дороги и важны. В театре она любит все: от игры актера, до красивых декораций и изящных сценических нарядов.

Всего на ее счету почти тридцать ролей в известных советских и российских художественных фильмах. Последнюю свою кинематографическую роль артистка сыграла относительно недавно – в 2014 году.