Александр Бурдонский, талантливый режиссер, внук И.В. Сталина скончался от рака 23 мая. Гражданская панихида по нему пройдет завтра, 26 мая в театре Российской армии. По воспоминаниям его коллег, Александр Бурдонский был очень трудолюбивым человеком, знающим о театре все.

По сообщению ИА ТАСС, во вторник, 23 мая, от тяжелой болезни скоропостижно скончался народный артист страны, талантливый режиссер Центрального академтеатра Российской армии, внук И.В. Сталина, Александр Бурдонский. Ему было 76 лет. Завтра, двадцать шестого мая, в этом же театре пройдет гражданская панихида и прощание с усопшим.

Александр Васильевич Бурдонский имел не только звание народного артиста РФ, но деятеля искусств РСФСР. Он родился в 1941 году в Куйбышеве. Отцом режиссера был сын И. Сталина — Василий Сталин. Первоначально Александр долгое время носил фамилию отца, но потом сменил ее на фамилию матери, так как считал, что так ему будет легче заниматься искусством.

В 1966 году он стал студентом ГИТИСа, где постигал режиссерское “ремесло”, в 1971 году он начал свою режиссерскую карьеру в театре Малой Бронной, еще через год перешел в Театр Российской армии, где и трудился до конца своей жизни.

А. Бурдонский режиссировал такие спектакли, как: “Последний пылко влюбленный”, “Дама с камелиями”, “Серебряные колокольчики” и другие.

Его друзья и коллеги, среди которых Л. Чурсина, Э. Быстрицкая, А. Бусыгина были потрясены скоропостижным уходом Бурдонского из жизни. По их словам, это был очень трудолюбивый человек, знавший о театре абсолютно все.