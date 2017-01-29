Александр Тиханович: СМИ назвали вероятную причину смерти народного артиста

Александр Тиханович, прославившийся будучи участником коллектива «Верасы», в ночь на двадцать восьмое января покинул этот мир. Народный артист был достаточно широко известным в Беларуси, а также в странах бывшего Советского Союза, в том числе и в России. Первой о смерти Тихановича рассказала его дочь Анастасия.

Известие о трагической смерти артиста Настя Тиханович опубликовала в своем Инстаграме. Она благодарит всех тех, кто выражал поддержку ее отцу все это время. Причину смерти папы Анастасия называть не стала.

В СМИ бытует версия, что Тиханович болел раком. Достоверно известно только, что артист был вынужден интенсивно лечиться в последние годы, но его диагноз оставался тайной. Точные причины кончины артиста до сих пор не известны.

Тиханович скончался относительно рано – на 65-м году жизни. Известием о его смерти россияне и граждане Беларуси были просто шокированы. Многие известные артисты и прочие известные личности из постсоветского пространства выразили свою скорбь и передали соболезнования родным и близким покойного артиста.

Место проведения похорон пока не называется. Известно, что прощальная процессия с Александром Тихановичем пройдет тридцатого января. Место проведения церемонии – Белорусская государственная филармония. Данную информацию приводит лично глава белорусского Министерства культуры Борис Светлов.