Анастасия Безрукова: кем приходится юная актриса Сергею Безрукову

Новый фильм творческого тендема Сергей Безруков-Анна Матисон заставил весь шоу-бизнес призадуматься. В титрах значилась Анастасия Безрукова, талантливая юная актриса, сыгравшая дочку главного героя. Вопрос кем эта Безрукова приходится Сергею Безрукову, чуть не отодвинул картину на второй план. Но у юной однофамилицы актера есть свои родители, не нашедшие даже дальнего родства с артистом.

Предпоказ фильма «После тебя» состоялся в воскресение 5 марта в концерт-холле «Барвиха Luxury Village». Девочка пришла вместе с актером и его женой в пышном розовом платье, но в кедах. 16 марта фильм о неизлечимо больном раком танцоре Алексее Темникове пустят в прокат. Для другого актера, Константина Хабенского рак – больная теме: он потерял жену Анастасию, у которой была опухоль мозга. Потому два актера, Сергей и Константин, запустили акцию в поддержку больных раком детей. Человек, игравший Иешуа Га-Ноцри и Высоцкого, до этой роли не играл больных онкологией людей, и этот опыт считает единичным. Да и артист балета – тоже непростая задача для человека, далекого от балета.

«После тебя» должен быть интересен тем, что собрал целую плеяду талантливых актеров: играть будут Алена Бабенко, Владимир Меньшов, Галина Бокашевская, даже КВНщик и шоумен Дмитрий Хрусталев попробует себя как драматический актер. Настя Безрукова сыграет дочь танцора, которую тот долгие годы не хотел признавать.