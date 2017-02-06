Анастасия Тиханович рассказала о последних словах своего отца

Анастасия Тиханович вновь прокомментировала трагический уход своего отца. Спустя неделю после похорон Александра Тихановича, его наследница решилась рассказать о последних днях его жизни.

В конце января не стало артиста Александра Тихановича. Исполнитель скончался на 65-м году жизни, и его уход стал шоковым ударом для множества его поклонников. Далеко не все почитатели его творчества были в курсе последних событий из его жизни. После похорон артиста его дочь Анастасия призналась, что папа страдал от серьезного заболевания на протяжении последних семи лет.

Теперь Анастасия Тиханович рассказывает о последних мгновениях жизни ее отца. По ее словам, он ушел тихо, с грустной улыбкой. Перед самой смертью артист обратился к дочери со словами о Боге. Он сказал, что все будет хорошо, ведь Богу все известно.

Дочь артиста также призналась, что жена Тихановича не успела с ним проститься. Ядвига Поплавская находилась в Израиле, когда артист уходил. Тем не менее, мысленно она наверняка была рядом с мужем, с которым прожила вместе около сорока лет.

Ранее Поплавская часто упоминала, что имеет некий секрет счастливой совместной жизни. По ее словам, этот секрет очень прост и заключается в том, что просто надо уметь вовремя замолчать в некоторых ситуациях.

Напомним, что на церемонии прощания с Александром Тихановичем присутствовали тысячи белорусов – почитателей таланта и творчества артиста.