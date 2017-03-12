Арина Шарапова: зачем известная ведущая сдавала на «Здоровье» слюну на анализ?

Елена Малышева, ведущая программы «Здоровье», недавно решила поставить над звездами шоу-бизнеса эксперимент и попросить кровь на анализ. Арина Шарапова, как оказалась, до анализа имела смутное представление о генетическом происхождении. У ведущей «Доброго утра» были только представления о том, что в ней «много кровей».

Телеведущей и журналистке уже 55 лет. Она сама себя назвала «продуктом СССР»: кого только не было в ее дружной, интеллигенткой семье. Советский Союз объединял те народы, которые без советской власти никогда не пересеклись бы. «Ветви» в лице детей и внуков у Шараповой крепкие, а куда ведут корни – вопрос. Начала ведущая «Здоровья» с шуток: поскольку Шарапова – прекрасная женщина, то вся генетическая история отца журналистки, дипломата Аяна Вениаминовича, останется загадкой. Но, по словам Елены Малышевой, темные глаза при светлых волосах говорят о том, что гены у Шараповой очень древние, она ведет род напрямую о первых людей, которые зародились в Африке.

«Наследие предков» в виде генов несет в себе не только необыкновенную красоту, креативность и талант, но и ряд неприятный наследственных заболеваний. ДНК Шараповой говорит о диабете, к которому склонны женщины ее рода, и Арине Аяновне болеть им нельзя. А сладкое она любит, об этом тоже рассказали гены. Но на 61% Арина все-таки европейка, 29% — со Среднего Востока, оттуда ее «очи черные» и яркий темперамент. А вот Тюдоров и Стюардов у Шараповой в роду нет.